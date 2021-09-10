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Общество

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за ветра

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области в пятницу, 10 сентября, объявлен желтый уровень опасности, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

Ночью и днем 10 сентября местами в Самарской области сохранится усиление западного ветра, порывы 15-18 м/с. 

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи).

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анна Коваль 01 сентября 2021 01:00 Платные парковки могут появиться в Самаре в следующем году

Чем тогда регионы с дорогами шириной комод и ямами глубиной в этот самый комод - лучше Москвы? Раньше хоть в регионах не было платной парковки и можно было оставаться человеком, передвигаясь на Авто. А если нет разницы лучше уж ездить по хорошим дорогам на общественном транспорте в Мск., чем в регионе по ямам и платить ещё за парковку. Смешно школьникам по 10 000 руб дают за то что бы они в области остались и не поехали в Мск., а какие тут плюсы? Для свободное передвижение на личном автомобиле было единственным плюсом и камнем преткновения при переезде. Если в Самаре будет та жа ерунда с приложениями и парковкой, то периферия теряет всякую привлекательность проживания. На минуточку, это машину оставить на 10 минут нельзя сходить за кофе, это ребёнка с занятий нельзя лишнюю минуту у дороги стоять ждать. А смысл тогда в этой деревне жить если преимуществ больше не остаётся совершенно? А дальше как в Москве будут разговоры о платной парковке во дворах? Ну и работайте сами товарищи власти в своём регионе и детей своих тут за 10 000 оставляйте учиться! В Самаре ни дорог, ни медицины, ни хороших зелёных парков (про скверы размером со шкаф не сравнимые с Царицыно речь не идёт они смешное подобие зеленого коврика на асфальте), в Самара не остаётся преимуществ для жизни если парковки будут платными.

Леша П 31 августа 2021 08:46 Платные парковки могут появиться в Самаре в следующем году

"Когда использование автомобиля станет дороже общественного транспорта... ". Это было, есть и будет, автор, на чем вы ездите?

Александр Чайка 09 августа 2021 23:22 "Т Плюс" обновил теплосети под оживленными дорожными развязками в Самаре

Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы

Леонид Измайлов 05 августа 2021 04:07 В Самарской области ГИБДД начала вести "скрытое патрулирование"

Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )

Дмитрий Федотов 01 августа 2021 21:15 В Самарке выловлена очередная рыба-монстр

Вообщето в 2017 году уже был случай.

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