Четыре городских автобусных маршрута продлили до Петра Дубравы

С пятницы, 10 сентября, городские автобусы №№ 96, 205, 268 и 295 переведут в статус пригородных и продлят до пгт. Петра Дубрава, сообщается в паблиике микрорайона "Кошелев-Парк" в соцсети.

"Эти автобусы смогу распределить пассажиропоток, а также разгрузить 480 маршрут. Теперь жители "Кошелев-Парка" смогут добираться практически во все районы Самары без пересадок", — говорится в сообщении.

Такое решение было принято благодаря переговорам председателя совета директоров Корпорации "Кошелев" Владимира Кошелева с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. По итогам переговоров председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов дал поручение министерству транспорта Самарской области проработать продление маршрутов и транспортную доступность в "Кошелев-Парке".