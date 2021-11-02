Завершен прием заявок для участия в конкурсе общественных проектов по губернаторскому проекту "СОдействие"

1 ноября завершился прием заявок для участия в конкурсном отборе общественных проектов по губернаторскому проекту "СОдействие". За два месяца, с 1 сентября, в конкурсную комиссию поступило 174 проекта.
Следующий этап - определение победителей конкурсного отбора. До 15 декабря конкурсной комиссией, состоящей из представителей органов власти и членов Общественной палаты Самарской области, на основании критериев, утвержденных государственной программой "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017-2025 годы, предстоит оценить каждый заявленный проект.
Победители конкурса получат софинансирование из областного бюджета на реализацию общественных инициатив в размере до 92% от стоимости проектов. Из бюджета Самарской области за 2017-2021 гг. уже направлено свыше 800 млн рублей. В следующем году на реализацию программы будет направлено еще 253 млн рублей.
Жители Самарской области могут принять участие в проекте и выдвинуть свою инициативу по одному из направлений:
- водоснабжение, пожарная безопасность;
- дорожная деятельность, освещение;
- малые архитектурные формы, памятники истории и культуры;
- парки, скверы, фонтаны,
- сбор коммунальных отходов, озеленение и охрана окружающей среды;
- спортивные объекты, детские площадки и площадки для выгула собак;
- народные промыслы;
- экскурсионное обслуживание, фестивали;
- содержание мест захоронения.
Выдвигать инициативы могут собрания или конференции населения, общественные советы, территориальное общественное самоуправление, некоммерческие организации или представительный орган муниципального образования, глава муниципального образования.
Следующий прием заявок на конкурс стартует 1 января и завершится 1 марта 2022 года.
Подробная информация о губернаторском проекте "СОдействие", правилах участия и сроках подачи заявок размещена на сайте.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.