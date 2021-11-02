Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" предлагает своим клиентам выгодно оплатить счета за тепло и горячую воду. Участие в традиционной акции "В новый год - без долгов!" дает жителям региона возможность получить подарок от энергетиков.

Для участия в акции "В Новый год - без долгов!" до 31 декабря 2021 года клиентам необходимо погасить задолженность, если она есть, а также в полном объеме оплатить квитанции за ноябрь и декабрь. После этого они автоматически становятся участниками розыгрыша призов. Впервые в этом году удвоен призовой фонд. 500 счастливчикам будут зачислены на лицевые счета по 1000 рублей.

"Сегодня более чем 160 тысяч клиентов - физических лиц Самарской области имеют задолженность за тепловую энергию свыше 1 месяца. Все они могут принять участие в нашей новогодней акции, оплатить счета за тепло и горячую воду без пени", - отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

В Самарской области акция проводится ежегодно с 2015 года. За это время ее победителями стали 1250 клиентов компании из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани. Подведение итогов состоится в феврале 2022 года. Подробнее об акции "В Новый год - без долгов!" можно узнать на сайте samara.esplus.ru.