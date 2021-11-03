Власти Самары приобретут в лизинг спецтехнику на полмиллиарда рублей

Мэрия Самары в лице департамента городского хозяйства и экологии объявила конкурс на поиск подрядчика, который предоставит в лизинг дорожную спецтехнику. Начальная цена контракта - 511,49 млн рублей.

В описании объекта закупки отмечается, что речь идет о 41 единице специализированной техники, предназначенной для уборки улиц и строительства дорог.

В списке обозначены две вакуумно-подметальные машины МВП-50121-02-50 на базе шасси КамАЗ, три коммунально-дорожные универсальные машины МКДУ-10 на базе самосвала КамАЗ, три коммунально-дорожные универсальные машины МКДУ-1 на базе самосвала КамАЗ, две коммунально-дорожные машины G-20 на базе шасси ГАЗ-Next, мусоровоз с задней загрузкой, шесть фронтальных одноковшовых самоходных погрузчиков, два бульдозера с навесным оборудованием, лаповый снегопогрузчик, три автогрейдера, ледозаливочная машина "Умка" и другая спецтехника.

"Товар должен быть новым, изготовленным не ранее 2021 года, не бывшим в эксплуатации, не снятым с длительного хранения, не восстановленным, в технически исправном состоянии, не иметь кузовных повреждений, пройти предпродажную подготовку", - подчеркивается в документации.

Победитель торгов будет определен после 22 ноября.