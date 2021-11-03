Власти Самары приобретут в лизинг спецтехнику на полмиллиарда рублей

Мэрия Самары в лице департамента городского хозяйства и экологии объявила конкурс на поиск подрядчика, который предоставит в лизинг дорожную спецтехнику. Начальная цена контракта - 511,49 млн рублей.
В описании объекта закупки отмечается, что речь идет о 41 единице специализированной техники, предназначенной для уборки улиц и строительства дорог.
В списке обозначены две вакуумно-подметальные машины МВП-50121-02-50 на базе шасси КамАЗ, три коммунально-дорожные универсальные машины МКДУ-10 на базе самосвала КамАЗ, три коммунально-дорожные универсальные машины МКДУ-1 на базе самосвала КамАЗ, две коммунально-дорожные машины G-20 на базе шасси ГАЗ-Next, мусоровоз с задней загрузкой, шесть фронтальных одноковшовых самоходных погрузчиков, два бульдозера с навесным оборудованием, лаповый снегопогрузчик, три автогрейдера, ледозаливочная машина "Умка" и другая спецтехника.
"Товар должен быть новым, изготовленным не ранее 2021 года, не бывшим в эксплуатации, не снятым с длительного хранения, не восстановленным, в технически исправном состоянии, не иметь кузовных повреждений, пройти предпродажную подготовку", - подчеркивается в документации.
Победитель торгов будет определен после 22 ноября.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.