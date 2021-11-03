"ЭнергосбыТ Плюс" озвучил режим работы офисов обслуживания клиентов

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" обращает внимание клиентов на изменение режима работы офисов обслуживания в предстоящие дни.
Предпраздничный день, 3 ноября 2021 года, будет рабочим, но сокращенным: все офисы компании для физических и юридических лиц в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани будут доступны до 16:00. 4 и 5 ноября компания не будет вести очный прием посетителей, все вопросы можно направить через дистанционные каналы связи. В субботу, 6 ноября, также не будет принимать клиентов офис на ул. Революционной, 101б в Самаре.
"Однако мы всегда остаемся на связи с клиентами. Все возникающие вопросы легко и быстро можно решить в онлайн-сервисах компании, которые доступны круглосуточно", - отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
Подробнее ознакомиться с дистанционными каналами связи энергокомпании можно на официальном сайте samara.esplus.ru.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.