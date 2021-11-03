"ЭнергосбыТ Плюс" озвучил режим работы офисов обслуживания клиентов

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" обращает внимание клиентов на изменение режима работы офисов обслуживания в предстоящие дни.

Предпраздничный день, 3 ноября 2021 года, будет рабочим, но сокращенным: все офисы компании для физических и юридических лиц в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани будут доступны до 16:00. 4 и 5 ноября компания не будет вести очный прием посетителей, все вопросы можно направить через дистанционные каналы связи. В субботу, 6 ноября, также не будет принимать клиентов офис на ул. Революционной, 101б в Самаре.

"Однако мы всегда остаемся на связи с клиентами. Все возникающие вопросы легко и быстро можно решить в онлайн-сервисах компании, которые доступны круглосуточно", - отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Подробнее ознакомиться с дистанционными каналами связи энергокомпании можно на официальном сайте samara.esplus.ru.