Жителя Самарской области обвиняют в ограблении комиссионки

В Сызрани в суд направили уголовное дело 33-летнего местного жителя, обвиняемого в грабеже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В июне 2021 г. неизвестный разбил кирпичом витрину комиссионного магазина и забрал ювелирные украшения. Ущерб мог составить около 600 тыс. руб., но, убегая, злоумышленник обронил часть украденного.

Позже полицейские задержали подозреваемого - мужчину, уже судимого за разбой, незаконный оборот наркотиков и пьяное вождение. Он рассказал, что заранее приметил комиссионку рядом со своим домом, когда сдавал туда ноутбук. В день ограбления сызранец дождался, когда в магазине останется один продавец, надел маску, темные очки и совершил нападение. Похищенную ювелирку мужчина продал в Самаре.