В Самарской области появились баннеры с фотографиями энергетиков

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На оживленных пешеходных и автомобильных маршрутах региона появились баннеры с фотографиями сотрудников филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" и АО "ЭнергосбыТ Плюс". Размещение баннеров в крупнейших городах региона выполнено в рамках проекта "Мы работаем для вас", знакомящего жителей с лучшими профессионалами энергетической отрасли.

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба