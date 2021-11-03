Пожилого тольяттинца обвиняют в хранении боеприпасов

Автозаводский районный суд Тольятти рассмотрит уголовное дело 61-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя. На этот раз его обвиняют в приобретении и хранении боеприпасов.

По версии следствия, в августе 2021 г. злоупотреблявший алкоголем мужчина работал дворником и на пустыре за Дворцом спорта "Волгарь" нашел пять патронов для пистолетов Макарова и Стечкина. Хранил он их на рабочем месте.

Когда же тольяттинец решил перенести патроны домой, чтобы продать, его задержали полицейские.