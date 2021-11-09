В Октябрьском районе Самары 11 ноября отключат холодную воду

В рамках реконструкции транспортной развязки на улицах Ново-Садовой и Советской Армии подрядная организация 11 ноября будет проводить работы на сетях водоснабжения с отключением абонентов.
В связи с этим 11 ноября с 09:00 до конца дня (ориентировочно до 23:59) будет отключено холодное водоснабжение по следующим адресам: Ботанический пер., 3-100; ул. Волгодонская, 1-57; ул. Днепростроевская, 1-41; ул. Донбасская, 13-43а; ул. Парашютная, 2-15; Восточный пер., 28,26; ул. Финская, 96,85,83,81,77; ул. 6-я Радиальная, 9,28,28а; ул. Кольцевая, 163; ул. 5-я Радиальная, 1-36; ул. Гастелло, 1-11; пер. Арцыбушевский, 1-13; пер. Никитинский, 1-13; ул. Тихвинская, 7,8; ул. 6-я Радиальная, 25-63; ул. Кольцевая, 98,100,102,165; ул. 5-я Радиальная, 10-36; ул. Академика Павлова, 101. ул. Советской Армии 204а.
Жителям рекомендуется сделать запас воды. "РКС-Самара" установит бойлер с питьевой водой по адресу ул. Кольцевая, 163.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.