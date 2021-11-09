В Октябрьском районе Самары 11 ноября отключат холодную воду

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В рамках реконструкции транспортной развязки на улицах Ново-Садовой и Советской Армии подрядная организация 11 ноября будет проводить работы на сетях водоснабжения с отключением абонентов.