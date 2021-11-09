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Музеи и выставки Культура

В галерее "Виктория" представят левое искусство

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 11 ноября, в 19:00 в галерее "Виктория" откроется большая выставка "Музей революции. 100 лет левого искусства". Куратор Сергей Баландин собрал примеры российского, европейского и американского искусства, посвященного идеям левого толка.

"Левое искусство исходит из двух устойчивых позиций: критики существующего порядка и убежденности в возможности перестройки мира. В этом смысле оно тяготеет к образам бесконечной борьбы и самоцитированию. В то же время его история тесно связана с глобальными политическими процессами: развитием Коммунистического интернационала, итогами Второй мировой войны, развитием индустриального общества и движением за права человека", - говорится в экспликации к выставке.

Куратор подчеркивает различия в развитии истории "левого искусства" в России и за рубежом и прослеживает традицию с 1917 г. до наших дней. Экспонаты для выставки предоставили ГМИИ им. А.С.Пушкина, Государственный музей современной истории России, Московский музей современного искусства, Государственный музей В.В.Маяковского и Stella Art Fondation.

На выставке можно будет увидеть работы российских авторов (Юрий Альберт, Иван Блохин, Дмитрий Венков, Дмитрий Виленский, Олег Волков и Юлий Рыбаков, Анна Ермолаева, Владимир Лебедев, Артем Лоскутов, Владимир Маяковский, Дмитрий Моор, Света Шуваева, Внеправительственная контрольная комиссия, группировка "Радек", Самарское общество дураков, арт-группа "ТОТАРТ") и познакомиться с творчеством зарубежных представителей течения: Альберт Абрамович, Герд Арнц, Джекоб Берк, Гуго Геллерт, Уильям Гроппер, Ренато Гуттузо, Ксавер Иньигес, Эрик Иогансон, Франс Мазерель, Фернан Леже, Леопольдо Мендес, Эрнст Нойшуль, Антон Рефрежье, Диего Ривера, Александр Ставениц, Бела Уитц, Генрих Фогелер, Чая Хертог и Нир Надлер.

Открытие выставки состоится 11 ноября в 19:00. Посетить экспозицию в галерее "Виктория" можно будет до 23 января 2022 года.

Более подробную информацию о выставке можно найти на сайте галереи.

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