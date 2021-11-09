Руководителя тольяттинской УК обвиняют в крупном мошенничестве

Прокуратура Центрального района Тольятти утвердила обвинительное заключение руководителю управляющей компании по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Напомним, по версии следствия, с 2013 по 2020 г. по указанию гендиректора УК не перечисляла ресурсоснабжающим организациям полностью средства в счет оплаты коммунальных услуг. Оставшиеся после частичной оплаты деньги руководитель обслуживающей организации похитил. Ущерб составил 151 млн рублей.

Сейчас организация признана банкротом и находится в стадии конкурсного производства. По состоянию на ноябрь 2021 г. дебиторская задолженность обслуживающей организации превышает 161 млн рублей. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тольятти для рассмотрения.