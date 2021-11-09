Руководителя тольяттинской УК обвиняют в крупном мошенничестве

Прокуратура Центрального района Тольятти утвердила обвинительное заключение руководителю управляющей компании по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Напомним, по версии следствия, с 2013 по 2020 г. по указанию гендиректора УК не перечисляла ресурсоснабжающим организациям полностью средства в счет оплаты коммунальных услуг. Оставшиеся после частичной оплаты деньги руководитель обслуживающей организации похитил. Ущерб составил 151 млн рублей.
Сейчас организация признана банкротом и находится в стадии конкурсного производства. По состоянию на ноябрь 2021 г. дебиторская задолженность обслуживающей организации превышает 161 млн рублей. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тольятти для рассмотрения.
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Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?