В Самаре проведена комплексная дезинфекция железнодорожного вокзала

Сегодня на железнодорожном вокзале Самара провели комплексную дезинфекцию внутренних помещений и прилегающих к нему территорий, в том числе обработаны кассовые залы и залы ожидания, служебные помещения, входные группы и лестничные марши.
Для поддержания благоприятной эпидемиологической обстановки силами работников вокзала ежедневно проводится обработка всех контактных поверхностей с использованием рекомендованных Роспотребнадзором моющих и дезинфицирующих средств. В залах ожидания для дезинфекции рук установлены санитайзеры с антисептиками.
В рамках профилактики коронавирусной инфекции на территории вокзального комплекса Самара работает круглосуточный пункт вакцинации от COVID-19. Вакцинация проводится первым и вторым компонентом препарата "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"). Сделать прививку в медпункте железнодорожного вокзала могут все желающие, предварительная запись не требуется. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Также совместно с сотрудниками транспортной полиции железнодорожники регулярно проводят рейды по контролю за соблюдением масочного режима, в ходе которых напоминают пассажирам о важности выполнения противоэпидемиологических требований.
Для исключения контакта между пассажирами на вокзалах магистрали нанесены метки, указывающие безопасное расстояние в 1,5 м. В залах ожидания соблюдается социальная дистанция, ведется регулярное профилактическое оповещение, размещены информационные плакаты о мерах борьбы с коронавирусной инфекцией.
Уважаемые пассажиры! Просим вас при посещении объектов железнодорожной инфраструктуры соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
Последние комментарии
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.
Хакимова вводит общественность в заблуждение, с помощью некомпетентных СМИ, не удосужившихся даже прочитать решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.