В Самаре проведена комплексная дезинфекция железнодорожного вокзала

Сегодня на железнодорожном вокзале Самара провели комплексную дезинфекцию внутренних помещений и прилегающих к нему территорий, в том числе обработаны кассовые залы и залы ожидания, служебные помещения, входные группы и лестничные марши.

Для поддержания благоприятной эпидемиологической обстановки силами работников вокзала ежедневно проводится обработка всех контактных поверхностей с использованием рекомендованных Роспотребнадзором моющих и дезинфицирующих средств. В залах ожидания для дезинфекции рук установлены санитайзеры с антисептиками.

В рамках профилактики коронавирусной инфекции на территории вокзального комплекса Самара работает круглосуточный пункт вакцинации от COVID-19. Вакцинация проводится первым и вторым компонентом препарата "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"). Сделать прививку в медпункте железнодорожного вокзала могут все желающие, предварительная запись не требуется. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Также совместно с сотрудниками транспортной полиции железнодорожники регулярно проводят рейды по контролю за соблюдением масочного режима, в ходе которых напоминают пассажирам о важности выполнения противоэпидемиологических требований.

Для исключения контакта между пассажирами на вокзалах магистрали нанесены метки, указывающие безопасное расстояние в 1,5 м. В залах ожидания соблюдается социальная дистанция, ведется регулярное профилактическое оповещение, размещены информационные плакаты о мерах борьбы с коронавирусной инфекцией.

Уважаемые пассажиры! Просим вас при посещении объектов железнодорожной инфраструктуры соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.