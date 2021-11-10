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Транспорт Транспорт и связь

В Самаре проведена комплексная дезинфекция железнодорожного вокзала

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сегодня на железнодорожном вокзале Самара провели комплексную дезинфекцию внутренних помещений и прилегающих к нему территорий, в том числе обработаны кассовые залы и залы ожидания, служебные помещения, входные группы и лестничные марши.

Для поддержания благоприятной эпидемиологической обстановки силами работников вокзала ежедневно проводится обработка всех контактных поверхностей с использованием рекомендованных Роспотребнадзором моющих и дезинфицирующих средств. В залах ожидания для дезинфекции рук установлены санитайзеры с антисептиками.

В рамках профилактики коронавирусной инфекции на территории вокзального комплекса Самара работает круглосуточный пункт вакцинации от COVID-19. Вакцинация проводится первым и вторым компонентом препарата "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"). Сделать прививку в медпункте железнодорожного вокзала могут все желающие, предварительная запись не требуется. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Также совместно с сотрудниками транспортной полиции железнодорожники регулярно проводят рейды по контролю за соблюдением масочного режима, в ходе которых напоминают пассажирам о важности выполнения противоэпидемиологических требований.

Для исключения контакта между пассажирами на вокзалах магистрали нанесены метки, указывающие безопасное расстояние в 1,5 м. В залах ожидания соблюдается социальная дистанция, ведется регулярное профилактическое оповещение, размещены информационные плакаты о мерах борьбы с коронавирусной инфекцией.

Уважаемые пассажиры! Просим вас при посещении объектов железнодорожной инфраструктуры соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Гид потребителя

Последние комментарии

Людмила Людмила 09 июня 2018 10:34 Большегрузам ограничили въезд в Самару в дни игр ЧМ-2018 и накануне них

А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!

Александр Евдокимов 24 января 2017 09:01 Жители Богатовского района просят возобновить автобусный маршрут Самара - Богатое - Самара

Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?

Greg Ilch 28 сентября 2016 12:54 Мэрия Самары возьмет в лизинг 10 трамваев за 1 млрд рублей

А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).

Анастасия Поронина 16 марта 2016 06:50 Суд снял арест с территории под Центральным автовокзалом в Самаре

11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.

Анастасия Поронина 16 марта 2016 06:50 Суд снял арест с территории под Центральным автовокзалом в Самаре

Хакимова вводит общественность в заблуждение, с помощью некомпетентных СМИ, не удосужившихся даже прочитать решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.

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