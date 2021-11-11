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ЖКХ и благоустройство Общество

В Отрадном в 2022 г. благоустроят три общественные территории

ОТРАДНЫЙ. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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2022 год прибавит в Самарской области благоустроенных общественных локаций. Работы продолжатся в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Новый вид обретут еще 141 общественное пространство и 314 дворов.

К подготовке документации по закупкам и выбору подрядчиков для работы по благоустройству в рамках нацпроекта на 2022 год муниципалитеты приступили еще в августе-сентябре. Контроль и мониторинг процесса госзакупок осуществляет министерство энергетики и ЖКХ. Специалисты ведомства регулярно проводят совещания и ВКС с органами местного самоуправления в целях скорейшего заключения контрактов.

По решению жителей Отрадного в 2022 году в городе продолжится благоустройство сквера Победы (2-й этап) и бульвара на ул. Пионерской (3-й этап). Впервые строители зайдут на территорию сквера по ул. Нефтяников.

В сквере Победы обустроят детскую игровую площадку для маломобильных групп населения. Основание под площадку было сделано в этом году. Также в сквере проложили аллеи из брусчатки. В сквере по ул. Нефтяников благоустройство начнется с демонтажных работ и опиловки деревьев. В сквере имеется разрушенный фонтан. "Сквер давно нуждается в реконструкции, тем более что в этом районе города больше нет такой большой зеленой площадки. К тому же со сквером соседствует пансионат для ветеранов, так что в этой тихой зоне отдыха смогут гулять и жильцы домов, и проживающие в пансионате пожилые люди", - говорит жительница Отрадного Наталья Ларина.

На бульваре по ул. Пионерской благоустройство коснется участка от ул. Отрадной до ул. Сабирзянова. Здесь уложат тротуарную плитку, параллельно оформят велодорожку, смонтируют новое освещение, установят скамейки и урны, высадят новые деревья.

Подрядчик по производству работ на всех территориях определен. Контракт с ним заключен 4 октября.
Помимо трех общественных пространств, в Отрадном в 2022 году будет благоустроена улица Победы. Проект ее преображения в этом году стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений.

Напомним, с 2018 по 2021 годы благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда" в Отрадном благоустроено 15 общественных пространств и 27 дворовых территорий.

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