В Отрадном в 2022 г. благоустроят три общественные территории

2022 год прибавит в Самарской области благоустроенных общественных локаций. Работы продолжатся в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Новый вид обретут еще 141 общественное пространство и 314 дворов.
К подготовке документации по закупкам и выбору подрядчиков для работы по благоустройству в рамках нацпроекта на 2022 год муниципалитеты приступили еще в августе-сентябре. Контроль и мониторинг процесса госзакупок осуществляет министерство энергетики и ЖКХ. Специалисты ведомства регулярно проводят совещания и ВКС с органами местного самоуправления в целях скорейшего заключения контрактов.
По решению жителей Отрадного в 2022 году в городе продолжится благоустройство сквера Победы (2-й этап) и бульвара на ул. Пионерской (3-й этап). Впервые строители зайдут на территорию сквера по ул. Нефтяников.
В сквере Победы обустроят детскую игровую площадку для маломобильных групп населения. Основание под площадку было сделано в этом году. Также в сквере проложили аллеи из брусчатки. В сквере по ул. Нефтяников благоустройство начнется с демонтажных работ и опиловки деревьев. В сквере имеется разрушенный фонтан. "Сквер давно нуждается в реконструкции, тем более что в этом районе города больше нет такой большой зеленой площадки. К тому же со сквером соседствует пансионат для ветеранов, так что в этой тихой зоне отдыха смогут гулять и жильцы домов, и проживающие в пансионате пожилые люди", - говорит жительница Отрадного Наталья Ларина.
На бульваре по ул. Пионерской благоустройство коснется участка от ул. Отрадной до ул. Сабирзянова. Здесь уложат тротуарную плитку, параллельно оформят велодорожку, смонтируют новое освещение, установят скамейки и урны, высадят новые деревья.
Подрядчик по производству работ на всех территориях определен. Контракт с ним заключен 4 октября.
Помимо трех общественных пространств, в Отрадном в 2022 году будет благоустроена улица Победы. Проект ее преображения в этом году стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений.
Напомним, с 2018 по 2021 годы благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда" в Отрадном благоустроено 15 общественных пространств и 27 дворовых территорий.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.