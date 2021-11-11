Бывшая сотрудница Госинспекции труда пытается оспорить приговор за взятку

В Шестом кассационном суде в Самаре находится жалоба осужденной за взятки экс-главного инспектора Госинспекции труда Самарской области Ольги Калачевой. В июле 2021 г. чиновницу приговорили к четырем годам лишения свободы условно за получение незаконного вознаграждения 40 тыс. рублей.

Согласно приговору, в ноябре 2019 г. женщина во время внеплановой выездной проверки ООО "Пионер" по вопросу невыплаты зарплаты при увольнении обнаружила еще и другое нарушение. Сотрудника допустили к работе без прохождения обязательных психиатрических освидетельствований. За это предприятию, занимающемуся переработкой мяса, грозил штраф от 110 тыс. до 130 тыс. рублей.

Чиновница пообещала "закрыть глаза" на нарушение за 25 тыс. рублей. Для банковского перевода денег она указала номер телефона дочери. Потерпевший согласился.

Позже Калачева прибыла на предприятие для расследования несчастного случая. После этого директор "Пионера" сообщил в полицию, что сотрудница Госинспекции труда попросила взятку 15 тыс. руб. за непривлечение фирмы к ответственности по этому эпизоду. При этом заявитель представил аудиозапись разговора с ней.

На суде Калачева утверждала, что ее дочь-юрист оказывает консультационные услуги, за что потерпевший и переводил ей деньги. Но федеральный судья Янна Давыдова не посчитала эту версию убедительной.

Защита не согласилась с выводами суда первой инстанции и обжаловала приговор.