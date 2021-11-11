Бывшая сотрудница Госинспекции труда пытается оспорить приговор за взятку

В Шестом кассационном суде в Самаре находится жалоба осужденной за взятки экс-главного инспектора Госинспекции труда Самарской области Ольги Калачевой. В июле 2021 г. чиновницу приговорили к четырем годам лишения свободы условно за получение незаконного вознаграждения 40 тыс. рублей.
Согласно приговору, в ноябре 2019 г. женщина во время внеплановой выездной проверки ООО "Пионер" по вопросу невыплаты зарплаты при увольнении обнаружила еще и другое нарушение. Сотрудника допустили к работе без прохождения обязательных психиатрических освидетельствований. За это предприятию, занимающемуся переработкой мяса, грозил штраф от 110 тыс. до 130 тыс. рублей.
Чиновница пообещала "закрыть глаза" на нарушение за 25 тыс. рублей. Для банковского перевода денег она указала номер телефона дочери. Потерпевший согласился.
Позже Калачева прибыла на предприятие для расследования несчастного случая. После этого директор "Пионера" сообщил в полицию, что сотрудница Госинспекции труда попросила взятку 15 тыс. руб. за непривлечение фирмы к ответственности по этому эпизоду. При этом заявитель представил аудиозапись разговора с ней.
На суде Калачева утверждала, что ее дочь-юрист оказывает консультационные услуги, за что потерпевший и переводил ей деньги. Но федеральный судья Янна Давыдова не посчитала эту версию убедительной.
Защита не согласилась с выводами суда первой инстанции и обжаловала приговор.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы