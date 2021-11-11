Экс-сотрудницу Роспотребнадзора из Тольятти отправили в колонию за взятки

В Тольятти суд вынес приговор бывшей сотруднице Роспотребнадзора, которую признали виновной в получении взяток. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В ноябре 2019 г. женщина проверяла маркировку меховой продукции у индивидуальных предпринимателей. Она заранее изготовила поддельное распоряжение о внеплановой проверке и договорилась с другим сотрудником Роспотребнадзора. В результате предприниматель заплатил 25 тыс. руб., чтобы избежать этой проверки.

Также госслужащая совершила два аналогичных преступления в октябре и ноябре 2018 года.

Суд назначил ей четыре с половиной года лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, женщину на три года лишили права занимать определенные должности.