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ЖКХ и благоустройство Общество

Определен подрядчик, который создаст новогоднюю иллюминацию в Самаре

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МП "Самарагорсвет" определилось с подрядчиком, который изготовит и предоставит изделия для создания уникальной атмосферы в Самаре в преддверии зимнего сезона.

На торги подала заявку всего одна компания — ООО "Группа компаний "Мегаполис". Ее признали соответствующей требованиям. Подрядчик выполнит работы по максимальной цене контракта. Напомним, она составила 64,51 млн рублей.

Победитель торгов должен будет выполнить подготовительные работы (согласовать эскизы объектов), изготовить изделия и передать их на склад заказчика.

Гид потребителя

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Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы

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Людмила Богданова 16 мая 2021 15:29 Поселок "Озерный": ветхие новостройки за 700 миллионов

Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.

Юлия Шехмаметьева 08 октября 2018 15:43 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается

Ольга Ю 08 октября 2018 08:59 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.

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