Молодую тольяттинку подозревают в краже денег у нового знакомого

В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении 19-летней местной жительницы. Ее подозревают в краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Потерпевший — 34-летний москвич лишился 50 тыс. рублей. Мужчина приехал в Тольятти в командировку на несколько дней. Вечером он познакомился в кафе с девушкой и пригласил ее к себе в гостиницу. Пока новые знакомые выпивали и общались, гость города уснул. На следующее утро он обнаружил, что из сумки пропали деньги и обратился в полицию.

Девушку задержали, она не отрицала вину.