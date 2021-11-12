На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

В целях повышения безопасности дорожного движения на пересечении улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной выполнен капитальный ремонт трамвайных путей. Здесь обновили 150 метров рельсов как на прямых участках, так и на поворотных. Также привели в порядок шпалы. Выполнено благоустройство трамвайного межпутья.
Кроме того, чтобы транспортная развязка соответствовала современным нормам и требованиям, в рамках ремонтных работ старые стрелочные переводы были заменены на новые, с автоматическим переключением.
Прежде всего, водителям обеспечено удобство поворотных маневров с линии, проходящей по ул. Ново-Садовой: при движении от Барбошиной поляны стрелка автоматически переключается для "левого поворота", а при движении в направлении "из города" — для "правого поворота". Помимо этого, "автомат" работает в прямом и обратном направлениях движения трамваев по улице Ново-Садовой.
Водителям трамваев не приходится выходить из кабины и вручную переводить стрелки.
В работе автоматической конструкции задействованы установленные над трамвайной линией мониторы: по два устройства — в каждую сторону.
Наличие автоматических стрелок повышает ритмичность движения трамваев, экономит время в пути за счет исключения технических остановок, занимающих от 3 до 5 минут.
Последние комментарии
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.
Хакимова вводит общественность в заблуждение, с помощью некомпетентных СМИ, не удосужившихся даже прочитать решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.