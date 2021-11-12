На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

В целях повышения безопасности дорожного движения на пересечении улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной выполнен капитальный ремонт трамвайных путей. Здесь обновили 150 метров рельсов как на прямых участках, так и на поворотных. Также привели в порядок шпалы. Выполнено благоустройство трамвайного межпутья.

Кроме того, чтобы транспортная развязка соответствовала современным нормам и требованиям, в рамках ремонтных работ старые стрелочные переводы были заменены на новые, с автоматическим переключением.

Прежде всего, водителям обеспечено удобство поворотных маневров с линии, проходящей по ул. Ново-Садовой: при движении от Барбошиной поляны стрелка автоматически переключается для "левого поворота", а при движении в направлении "из города" — для "правого поворота". Помимо этого, "автомат" работает в прямом и обратном направлениях движения трамваев по улице Ново-Садовой.

Водителям трамваев не приходится выходить из кабины и вручную переводить стрелки.

В работе автоматической конструкции задействованы установленные над трамвайной линией мониторы: по два устройства — в каждую сторону.



Наличие автоматических стрелок повышает ритмичность движения трамваев, экономит время в пути за счет исключения технических остановок, занимающих от 3 до 5 минут.