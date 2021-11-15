Мэрия Сызрани требует снести мечеть

Администрация Сызрани через суд добивается сноса одной из четырех городских мечетей - мечети "Файзулла" в районе Засызран на ул. Западной, 55. В областной арбитраж обратился городской комитет по строительству и архитектуре.

Мечеть была возведена в 2016 г. вместо деревянного молельного дома. В администрации указывают, что здание площадью 445 кв. м построено на участке с видом разрешённого использования "Индивидуальное строительство жилого дома".

В качестве третьих лиц к разбирательству привлечены Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и региональная Госинспекция строительного надзора.

Представителя ответчика — председателя совета Национально-культурной автономии татар Сызрани,

члена общественного совета при мечети "Файзулла" Ринада Шарафутдинова — к предварительному заседанию не допустили из-за того, что он не смог подтвердить полномочия.

Как он рассказал корреспонденту Волга Ньюс, председатель мусульманской религиозной организации "Файзулла" в тяжелом состоянии находится в ковид-госпитале и не может подписать доверенность.

Ринад Шарафутдинов пояснил, что комитет по строительству и архитектуре не дает религиозной организации изменить вид разрешенного использования, поэтому узаконить постройку не получается. По его словам, участок находится в собственности религиозной организации, старое строение на его территории было переведено в нежилое, в 1998 году было получено разрешение на его реконструкцию.

Представитель мусульманской общины также рассказал, что встречался с представителями администрации, в том числе с главой города: "Они стараются каким-то образом уладить этот вопрос. Но не знаю: я говорю, что уладить можно одним махом — отозвать иск. Они по каким-то причинам не могут этого сделать. В то же время они понимают, что дело может выйти очень резонансным. Я считаю, что у нас больше аргументов для того, чтобы сохранить здание".

Ринад Шарафутдинов добавил, что таким образом на религиозную организацию оказывается давление и есть некие заинтересованные в этом лица. Однако к делу подключились юристы из Москвы и Казани, которые готовы защищать интересы прихода.

На момент публикации статьи комитет по строительству и архитектуре администрации Сызрани не ответил на вопросы редакции. Следующее заседание по этому делу назначено на 22 ноября.