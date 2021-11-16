В мэрии Сызрани прокомментировали иск о сносе мечети

Мэрия Сызрани не намерена добиваться сноса мечети "Файзулла", а обращение в суд связано с процедурой легализации строения. Об этом сообщила начальник правового управления администрации города Айгюль Бахтиярова.

По ее словам, Государственная инспекция строительного надзора в результате внеплановой выездной проверки, выявила факт возведения самовольного объекта и направила уведомление в комитет по строительству и архитектуре города. По закону орган местного самоуправления в срок до 20 рабочих дней со дня получения такого уведомления обязан обратиться в суд с иском о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

"Администрация городского округа Сызрань не имела и не имеет намерения осуществить снос самовольного объекта капитального строительства, более того заинтересована в поиске решений по его легализации", - заверяет Айгюль Бахтиярова.

При этом по Градостроительному кодексу со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении "самостроя" нельзя сменить вид использования участка под ней до вступления в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о его сносе или приведении в соответствие с установленными требованиями.

Напомним, мечеть "Файзулла" в районе Засызран на ул. Западной, 55 была возведена в 2016 г. вместо деревянного молельного дома. Здание площадью 445 кв. м построено на участке с видом разрешенного использования "Индивидуальное строительство жилого дома", что и стало причиной судебного спора. Сейчас иск городского комитета по строительству и архитектуре находится на рассмотрении в областном арбитраже.