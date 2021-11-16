Прокуратура: Самара и Тольятти рискуют не получить сертификаты готовности к отопительному сезону

Прокуратура Самарской области 12 и 15 ноября объявила предостережения главам Самары, Тольятти, Сызрани, Чапаевска, Похвистнева, Жигулевска, Новокуйбышевска, Отрадного, пос. Рощинский, а также Волжского, Богатовского, Сызранского, Хворостянского и Нефтегорского районов.

Все эти муниципалитеты рискуют не получить паспорта готовности к отопительному сезону 2021–2022 годов.

Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103, распоряжением правительства Самарской области от 5.05.2021 № 202-р глав органов местного самоуправления обязали не позднее 15 ноября текущего года обеспечить получение паспортов готовности муниципальных образований к отопительному сезону.