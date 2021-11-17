Первые 1363 клиента Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" принимают участие в акции "В Новый год — без долгов!". Среди претендентов на ценные призы от энергетиков индивидуальные предприниматели, общества с ограниченной ответственностью и владельцы нежилых помещений. В Самарской области данная акция впервые проводится среди юридических лиц — клиентов АО "ЭнергосбыТ Плюс".

Для того чтобы стать претендентом на победу, предпринимателям необходимо до 30 ноября 2021 года заплатить за тепло и горячую воду за два последних месяца (ноябрь и декабрь) сразу. При этом обязательным условием участия в акции является регистрация бизнеса в личном кабинете для клиентов — юридических лиц.

"Акция призвана помочь нашим клиентам досрочно закрыть все вопросы по оплате энергоресурсов до конца года и сконцентрироваться на других важных для развития своего бизнеса направлениях. Уже сегодня можно говорить о востребованности данного предложения, учитывая большое количество заявок", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Подробную информацию об акции можно получить по телефону +7(800) 600-03-90, на сайте компании samara.esplus.ru, а также в офисах продаж и обслуживания клиентов — юридических лиц: г. Самара, ул. Маяковского, д. 15; г. Тольятти, ул. Матросова, д. 40 и ул. Дзержинского, д. 18А; г. Новокуйбышевск, ул. Ленинградская, д. 4А; г. Сызрань, проспект 50 лет Октября, д. 24.