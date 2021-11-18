Житель Самары осужден за воровство крышек люков теплосетей

Мировым судьей Советского судебного района г. Самары вынесен приговор в отношении гражданина, похитившего 12 крышек люков тепловых камер "Предприятия тепловых сетей" (филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс"). За совершение преступлений по ч.1 ст. 158 УК РФ ("Кража") житель областной столицы приговорен к наказанию в виде 1 года и 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Согласно материалам дела, в феврале–апреле 2021 года осужденный регулярно совершал кражи крышек люков теплосетей в Советском районе города. Ущерб энергокомпании оценивается в почти 40 тысяч рублей.
"Противоправные действия нарушителей создают аварийные ситуации на дорогах, а также представляют угрозу жизни и здоровья для жителей города, особенно детей. Благодаря тесному взаимодействию с правоохранителями по нашим обращениям в этом году уже возбуждено 26 уголовных дел и всех злоумышленников ждет неотвратимое наказание", — отметил заместитель директора филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" по безопасности Игорь Никитин.
Служба безопасности энергокомпании напоминает, что кража крышек люков сетей тепло-, водоснабжения и канализации уголовно наказуемое деяние. Информацию о хищениях с объектов коммуникаций ресурсоснабжающих организаций необходимо сообщать в правоохранительные органы. Сведения об открытых колодцах энергетики принимают круглосуточно через интернет-приемную "ПТС" teplo.energy или по телефону (846) 279-65-00.
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