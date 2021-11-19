Количество передаваемых через дистанционные сервисы "ЭнергосбыТ Плюс" показаний приборов учета выросло на 50%

С начала 2021 года клиенты Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" стали активнее передавать показания индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения в дистанционном режиме. Так, если в январе энергетикам были дистанционно переданы около 93 тысяч показаний, то в октябре этот показатель превысил 138 тысяч.

Энергетики напоминают, что воспользоваться сервисом можно уже сейчас. С 15 по 25 ноября 2021 года Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" ожидает данные приборов учета от своих клиентов. Своевременная передача показаний потребления ресурсов — необходимое условие для формирования квитанций за очередной период. Точность данных каждого потребителя влияет на корректность начислений за горячую воду.

Для жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани доступны сразу несколько удобных дистанционных способов передачи показаний счетчика:

— в Личном кабинете (в данном случае регистрация на сайте обязательна);

— через сервис "Передача показаний онлайн" на официальном сайте samara.esplus.ru/service/post/ (без регистрации);

— с помощью QR-кода на квитанции.

Для клиентов, лицевой счет которых состоит из 10 цифр, дополнительно доступны онлайн-чат, а также мессенджеры Telegram и Viber (Светлана. "ЭнергосбыТ Плюс") и социальная сеть ВКонтакте (Светлана. "ЭнергосбыТ Плюс").

Все подробности о способах передачи показаний индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения можно узнать на официальном сайте Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" samara.esplus.ru.