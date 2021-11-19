Количество передаваемых через дистанционные сервисы "ЭнергосбыТ Плюс" показаний приборов учета выросло на 50%

С начала 2021 года клиенты Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" стали активнее передавать показания индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения в дистанционном режиме. Так, если в январе энергетикам были дистанционно переданы около 93 тысяч показаний, то в октябре этот показатель превысил 138 тысяч.
Энергетики напоминают, что воспользоваться сервисом можно уже сейчас. С 15 по 25 ноября 2021 года Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" ожидает данные приборов учета от своих клиентов. Своевременная передача показаний потребления ресурсов — необходимое условие для формирования квитанций за очередной период. Точность данных каждого потребителя влияет на корректность начислений за горячую воду.
Для жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани доступны сразу несколько удобных дистанционных способов передачи показаний счетчика:
— в Личном кабинете (в данном случае регистрация на сайте обязательна);
— через сервис "Передача показаний онлайн" на официальном сайте samara.esplus.ru/service/post/ (без регистрации);
— с помощью QR-кода на квитанции.
Для клиентов, лицевой счет которых состоит из 10 цифр, дополнительно доступны онлайн-чат, а также мессенджеры Telegram и Viber (Светлана. "ЭнергосбыТ Плюс") и социальная сеть ВКонтакте (Светлана. "ЭнергосбыТ Плюс").
Все подробности о способах передачи показаний индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения можно узнать на официальном сайте Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" samara.esplus.ru.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.