В Самаре с 22 по 25 ноября отключат холодную воду

Из-за работ по врезке водоводов, замене задвижек и переносу центрального водоснабжения в нескольких районах Самары отключат холодную воду, сообщает "РКС-Самара".

В понедельник, 22 ноября, с 10:00 и до окончания работ без холодного водоснабжения останутся дома №№ 94, 94А-Р, 69, 70А, 70Б, 36, 35, 71, 32, 34, 33, 37, 36, 71, 73А, 74, 75, 90, 91, 92, 88, 77 на 3-й просеке, №№ 30–69А на ул. Градовской, №№ 1-26 на ул. Дубовый овраг и №№ 13–79 на ул. Усадебной.

Во вторник, 23 ноября, под отключение попадает Советский район: с 10:00 до 17:00 ул. Карла Маркса №№ 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231А; ул. И. Булкина, 91, 91А, 93, 95, 97; ул. Энтузиастов, 84, 86, 88, 95, 97, 101, 103, 105, 107, 109, 82 — котельная; ул. Санфировой, 84, 90, 92, 94, 96, 93А; ул. Советской Армии, 168.

В среду, 24 ноября, с 9:00 до 19:00 холодную воду отключат в Промышленном районе в домах №№ 296, 298, 300 по Московскому шоссе, №№ 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89 по ул. Георгия Дмитрова, а также в школе № 10 на Силина, 10. В этот же день с 9:00 до 15:45 холодной воды не будет в домах Железнодорожного района на Пензенской, 52–74, 57–71; Дачной, 41, 41/1, 43, 43а; Тухачевского, 58; Карла Маркса, 31, 33, 37, 39; Владимирской, 48, 50, школе № 64.

В четверг, 25 ноября, с 9:00 до 21:00 холодной воды не будет в частном секторе Промышленного района по адресам: 9-я просека, 1-я, 2-я, 3-я линии; 8-я просека; Болгарский переулок; 9-я просека, 1-я линия, 1, 2-я линия, 1 (Детское санаторно-курортное туберкулезное отделение Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера имени Постникова), 3-я линия, 1, 5-я линия, 1, корпус 4 (здесь находится санаторий имени Валерия Чкалова).