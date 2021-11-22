В Тольятти 25 ноября отключат холодное водоснабжение

В Тольятти будут проводиться плановые работы по замене запорной арматуры на сетях водоснабжения.

В четверг, 25 ноября, заменят запорную арматуру на внутриквартальном водоводе д-150 мм по адресу: ул. Советская, 83. В связи с этим с 09:30 будет отсутствовать холодное водоснабжение по адресам: ул. Советская, 73, 73а, 77, 81, 83, 87; ул. Баныкина, 8, корп. 14.

Также в период с 25 по 27 ноября возможно изменение качества воды по мутности в кварталах № 78 и 96.

При необходимости будет организован подвоз питьевой воды бойлером. Дополнительные вопросы можно задать специалистам оперативной диспетчерской службы ресурсоснабжающего предприятия по тел. 55-70-95, 55-80-35.