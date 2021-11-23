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Суды Происшествия

Экс-следователь из Самары не смогла оспорить приговор за фальсификацию доказательств

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 22 ноября, апелляционная инстанция Самарского областного суда оставила без изменения приговор суда Октябрьского района, вынесенный бывшему старшему следователю райотдела полиции Оксане Удаловой. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, Октябрьский районный суд признал Удалову виновной в фальсификации доказательств по уголовному делу и приговорил к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Однако женщину освободили от уголовной ответственности из-за истечения срока давности.

Уголовного преследования майора Удаловой, три года назад ушедшей на пенсию, добились пострадавшие по делу о жестоком избиении, которое она расследовала. В ноябре 2010 г. в Самаре у станции метро "Московская" компания из шести подвыпивших молодых людей "из хулиганских побуждений" накинулась на незнакомого им бизнесмена Олега Майкова и избила его. Пострадала и находившаяся с ним женщина. Также мужчина лишился часов стоимостью $17 тысяч, а женщина — сотового телефона. Избиение остановили проезжавшие мимо полицейские, которым удалось задержать трех нападавших. Позднее была установлена личность еще одного.

Первоначально был вынесен отказ в возбуждении дела. Из показаний пострадавшего следует, что весной 2011 г., после того как дело все-таки возбудили, он общался со следователем Удаловой, и она говорила, что расследование идет, а потом перестала отвечать на звонки и уклонялась от встреч. В феврале 2012 г. дело закрыли из-за того, что якобы не установили личности виновных.

В конце 2012 г. дело возобновили и направили уже в Следственный комитет. Защита пострадавших обнаружила сомнительные протоколы следственных действий, где потерпевший якобы указывал, что никакого вреда ему причинено не было. Во время проверки вскрылась фальсификация подписи потерпевшего в протоколе его допроса, а также в протоколах очных ставок, проведенных между ним и подсудимыми.

Экспертиза установила, что в протоколе допроса потерпевшего фраза "мною прочитано, записано верно, замечаний не имею" выполнена рукой Удаловой. Подделывала ли она и подписи, экспертиза не устанавливала из-за сложности исследования. В результате все эти документы признали недопустимыми доказательствами.

В результате дело об избиении расследовалось восемь лет — приговор вынесли только в апреле 2018 года. Тогда лишь один из нападавших получил условный срок, остальных освободили от наказания за истечением срока давности. В решении суда зафиксировано, что предварительное следствие велось недобросовестно и игнорировало права потерпевших.

Жалобу на вынесенный Удаловой приговор Октябрьского райсуда подала она сама и ее адвокат. 22 ноября областной суд оставил приговор Октябрьского суда без изменения. У сторон есть право обжаловать вынесенные судебные акты в Шестом кассационном суде.

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