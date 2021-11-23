Экс-следователь из Самары не смогла оспорить приговор за фальсификацию доказательств

В понедельник, 22 ноября, апелляционная инстанция Самарского областного суда оставила без изменения приговор суда Октябрьского района, вынесенный бывшему старшему следователю райотдела полиции Оксане Удаловой. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Напомним, Октябрьский районный суд признал Удалову виновной в фальсификации доказательств по уголовному делу и приговорил к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Однако женщину освободили от уголовной ответственности из-за истечения срока давности.
Уголовного преследования майора Удаловой, три года назад ушедшей на пенсию, добились пострадавшие по делу о жестоком избиении, которое она расследовала. В ноябре 2010 г. в Самаре у станции метро "Московская" компания из шести подвыпивших молодых людей "из хулиганских побуждений" накинулась на незнакомого им бизнесмена Олега Майкова и избила его. Пострадала и находившаяся с ним женщина. Также мужчина лишился часов стоимостью $17 тысяч, а женщина — сотового телефона. Избиение остановили проезжавшие мимо полицейские, которым удалось задержать трех нападавших. Позднее была установлена личность еще одного.
Первоначально был вынесен отказ в возбуждении дела. Из показаний пострадавшего следует, что весной 2011 г., после того как дело все-таки возбудили, он общался со следователем Удаловой, и она говорила, что расследование идет, а потом перестала отвечать на звонки и уклонялась от встреч. В феврале 2012 г. дело закрыли из-за того, что якобы не установили личности виновных.
В конце 2012 г. дело возобновили и направили уже в Следственный комитет. Защита пострадавших обнаружила сомнительные протоколы следственных действий, где потерпевший якобы указывал, что никакого вреда ему причинено не было. Во время проверки вскрылась фальсификация подписи потерпевшего в протоколе его допроса, а также в протоколах очных ставок, проведенных между ним и подсудимыми.
Экспертиза установила, что в протоколе допроса потерпевшего фраза "мною прочитано, записано верно, замечаний не имею" выполнена рукой Удаловой. Подделывала ли она и подписи, экспертиза не устанавливала из-за сложности исследования. В результате все эти документы признали недопустимыми доказательствами.
В результате дело об избиении расследовалось восемь лет — приговор вынесли только в апреле 2018 года. Тогда лишь один из нападавших получил условный срок, остальных освободили от наказания за истечением срока давности. В решении суда зафиксировано, что предварительное следствие велось недобросовестно и игнорировало права потерпевших.
Жалобу на вынесенный Удаловой приговор Октябрьского райсуда подала она сама и ее адвокат. 22 ноября областной суд оставил приговор Октябрьского суда без изменения. У сторон есть право обжаловать вынесенные судебные акты в Шестом кассационном суде.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы