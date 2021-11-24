В Самарской области браконьеры, убившие лебедей, лишились оружия и 5% дохода

В Самарской области браконьерам, убивших четырех лебедей, вынесли приговоры.
Напомним, что 10 апреля в охотхозяйстве "Волжское" на участке "Смышляевское" на озере "Частые Пади" специалист департамента вместе с егерем и директором ООО "Волжское" задержали пятерых человек, которые во время открытия охоты с утреней зарей незаконно застрелили четырех лебедей, занесенных в Красную книгу, и одну лысуху.
По данному факту правоохранительными органами возбуждено два уголовных дела о совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 1 статьи 258 УК РФ, которые по результатам расследования направлены в суд.
Приговорами Мирового судьи Волжского судебного района Самарской области лица, осуществившие незаконную добычу птиц, охота на которых полностью запрещена, признаны виновными в совершении указанного преступления, с назначением наказаний в виде исправительных работ, со сроком на 6 месяцев, с удержанием из заработной платы 5% в доход государства, на основании статьи 73 УК РФ наказание считать условным, с испытательным сроком 1 год каждому, а также конфискованы два ружья, принадлежавшие фигурантам.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы