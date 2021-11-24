В Самарской области браконьеры, убившие лебедей, лишились оружия и 5% дохода

В Самарской области браконьерам, убивших четырех лебедей, вынесли приговоры.

Напомним, что 10 апреля в охотхозяйстве "Волжское" на участке "Смышляевское" на озере "Частые Пади" специалист департамента вместе с егерем и директором ООО "Волжское" задержали пятерых человек, которые во время открытия охоты с утреней зарей незаконно застрелили четырех лебедей, занесенных в Красную книгу, и одну лысуху.

По данному факту правоохранительными органами возбуждено два уголовных дела о совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 1 статьи 258 УК РФ, которые по результатам расследования направлены в суд.

Приговорами Мирового судьи Волжского судебного района Самарской области лица, осуществившие незаконную добычу птиц, охота на которых полностью запрещена, признаны виновными в совершении указанного преступления, с назначением наказаний в виде исправительных работ, со сроком на 6 месяцев, с удержанием из заработной платы 5% в доход государства, на основании статьи 73 УК РФ наказание считать условным, с испытательным сроком 1 год каждому, а также конфискованы два ружья, принадлежавшие фигурантам.