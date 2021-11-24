Директора тольяттинской фирмы будут судить за сокрытие от налоговой более 55 млн рублей

В Тольятти в суд отправили уголовное дело директора ООО, обвиняемую в неуплате налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, с января 2016 г. по декабрь 2018 г. директор фирмы, занимавшейся арендой и лизингом легкового транспорта, уклонилась от уплаты НДС и налога на прибыль. Для этого она включила в налоговые декларации ложные сведения и использовала фиктивный документооборот с фирмами, с которыми на самом деле у ООО не было хозяйственных операций. Ущерб составил более 55 млн рублей.