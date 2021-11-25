Самарские таможенники задержали получательницу посылки с сибутрамином

Сотрудники Самарской таможни обнаружили сильнодействующее вещество в посылке из Казахстана, сообщает ведомство.

Жительница пос. Адамовка Оренбургской области получила посылку с препаратами FATZORB (четыре металлических банки) и Fit-90 (четыре пластиковые банки с капсулами). Оба этих препарата содержат сильнодействующее вещество — сибутрамин.

Разрешительных документов на приобретение таких препаратов у получательницы не было.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ по факту незаконного перемещения сильнодействующих веществ через границу РФ.