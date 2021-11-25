У клиентов "ЭнергосбыТ Плюс" осталось пять дней, чтобы принять участие в акции "В Новый год — без долгов!"

До 30 ноября клиенты Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" из числа юридических лиц могут подать заявку на участие в акции "В Новый год — без долгов!". На сегодняшний день уже около 1500 организаций региона претендуют на ценные призы от энергетиков.

Напомним, что акция "В Новый год — без долгов!" для жителей Самарской области проводится компанией "ЭнергосбыТ Плюс" с 2015 года. Впервые в этом году в ней могут принять участие клиенты энергокомпании из числа юридических лиц. Для этого им необходимо до 30 ноября 2021 г. заплатить за тепло и горячую воду за два последних месяца (ноябрь и декабрь) сразу. При этом обязательным условием участия в акции является регистрация в личном кабинете для клиентов — юридических лиц.

"Для многочисленных предпринимателей региона это отличная возможность урегулировать свои взаимоотношения с поставщиком тепла. Более того, у каждого участника есть шанс получить ценный приз — сертификат на работу с оператором электронного документооборота или годовую подписку на сервис для тех, кто уже работает с ЭДО", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Подробную информацию об акции можно получить по телефону +7(800) 600-03-90, на сайте компании https://samara.esplus.ru/, а также в офисах продаж и обслуживания клиентов — юридических лиц: г. Самара, ул. Маяковского, д. 15; г. Тольятти, ул. Матросова, д. 40 и ул. Дзержинского, д. 18А; г. Новокуйбышевск, ул. Ленинградская, д. 4А; г. Сызрань, проспект 50 лет Октября, д. 24.