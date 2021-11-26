Самарские таможенники не дали незаконно вывезти из страны древесину

Сотрудники Самарской таможни возбудили уголовное дело из-за попытки незаконно вывезти из страны лес, сообщает ведомство.

В Акбулакском районе Оренбургской области таможенники остановили ехавший в Киргизию грузовик с 44,433 кубометрами обрезной доски из ели. По документам дерево продали организации из Киргизии. Но в базе "ЛесЕГАИС" сведения о сделках отсутствовали, а предприниматель — продавец не предоставил соответствующую декларацию.

В результате выяснилось, что древесину незаконно приобрели на территории РФ. По заключению эксперта стоимость задержанной партии превысила 650 тыс. рублей. А сам лесоматериал входит в перечень стратегически важных товаров и ресурсов.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Покушение на контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере").