В Самаре на нескольких улицах отключат холодную воду

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В среду, 1 декабря, в Самаре с 10:00 будет отключено холодное водоснабжение в домах №№29, 31, 33, 35, 39, 41, 43 на ул. Стара Загора и в доме № 154А на ул. 22 Партсъезда.