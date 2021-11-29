Жительница Самары поставила на учет в своей квартире более 120 иностранцев

В Самаре на протяжении нескольких месяцев текущего года ранее не судимая 44-летняя местная жительница незаконно поставила на миграционный учет по месту своего проживания в квартире многоэтажного дома, расположенного на ул. Мичурина, более 120 граждан ближнего зарубежья, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Женщина не предоставляла зарегистрированным помещение для проживания. Данные факты подтверждены собранными доказательствами, в том числе опросами соседей.

Подозреваемая неоднократно предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон.

В ходе опроса женщина свою вину признала в полном объеме и пояснила, что услугу оказывала за денежное вознаграждение.

Отделом дознания ОП № 3 УМВД России по г. Самаре уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации" с обвинительным заключением в отношении жительницы Самары направлено в Советский районный суд г. Самары для принятия решения по существу дела.