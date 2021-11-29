В Самаре кассационный суд не стал менять срок Михаилу Архипову

В Самаре 24 ноября Шестой кассационный суд изменил приговор Ленинского райсуда и апелляционное определение, вынесенные бывшему главе ФКР Михаилу Архипову и его брату Алексею. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Напомним, Михаила Архипова задержали вместе с братом Алексеем Архиповым 31 июля 2018 г. сотрудники ФСБ. Их обвиняли в 11 эпизодах коммерческого подкупа и посредничества в нем. По версии следствия, с 2016 по 2018 г. врио руководителя фонда Михаил Архипов через брата получил от директоров 11 строительных компаний более 36 млн руб. за приемку работ и перечисление оплаты.
Ленинский райсуд в октябре 2020 г. назначил Михаилу Архипову 10 лет колонии строгого режима и штраф 40 млн руб., Алексею Архипову — шесть с половиной лет в колонии общего режима и штраф 25 млн рублей. 7 апреля 2021 г. апелляционная инстанция Самарского облсуда оставила этот приговор без изменений.
Шестой кассационный суд частично изменил приговор. Алексея Архипова освободили от наказания за одно преступление — по ч. 1 ст. 204.1 УК РФ ("Посредничество в коммерческом подкупе") за истечением сроков давности. В итоге суд окончательно назначил Алексею Архипову шесть лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 25 млн рублей. В остальном приговор Ленинского районного суда оставили без изменения.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы