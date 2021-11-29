В Самаре кассационный суд не стал менять срок Михаилу Архипову

В Самаре 24 ноября Шестой кассационный суд изменил приговор Ленинского райсуда и апелляционное определение, вынесенные бывшему главе ФКР Михаилу Архипову и его брату Алексею. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, Михаила Архипова задержали вместе с братом Алексеем Архиповым 31 июля 2018 г. сотрудники ФСБ. Их обвиняли в 11 эпизодах коммерческого подкупа и посредничества в нем. По версии следствия, с 2016 по 2018 г. врио руководителя фонда Михаил Архипов через брата получил от директоров 11 строительных компаний более 36 млн руб. за приемку работ и перечисление оплаты.

Ленинский райсуд в октябре 2020 г. назначил Михаилу Архипову 10 лет колонии строгого режима и штраф 40 млн руб., Алексею Архипову — шесть с половиной лет в колонии общего режима и штраф 25 млн рублей. 7 апреля 2021 г. апелляционная инстанция Самарского облсуда оставила этот приговор без изменений.

Шестой кассационный суд частично изменил приговор. Алексея Архипова освободили от наказания за одно преступление — по ч. 1 ст. 204.1 УК РФ ("Посредничество в коммерческом подкупе") за истечением сроков давности. В итоге суд окончательно назначил Алексею Архипову шесть лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 25 млн рублей. В остальном приговор Ленинского районного суда оставили без изменения.