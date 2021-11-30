Свободный коечный фонд для больных COVID-19 в регионе составляет 42%

Свободный коечный фонд для больных COVID-19 в Самарской области сейчас составляет 42%. Это один из самых высоких показателей в стране, — доложил глава регионального минздрава Армен Бенян в ходе заседания оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Также, по словам Армена Беняна, система здравоохранения отмечает уменьшение на 18% числа пациентов, находящихся на амбулаторном лечении. Сейчас это 15551 человек с подтвержденным коронавирусом. В области большой запас лекарств всех групп для лечения амбулаторных пациентов с COVID-19 и подозрением на него, дистрибуция в медицинские учреждения производится по плану.

"Дефицита лекарственных препаратов для амбулаторных пациентов в области нет", — подчеркнул министр здравоохранения региона Армен Бенян. "В целом динамика основных показателей, помимо количества пациентов на амбулаторном лечении, также демонстрирует пятинедельное снижение по сравнению с пиковыми значениями, зарегистрированными перед началом нерабочих дней. Общее количество пациентов на амбулаторном лечении с подтвержденным COVID-19 уменьшилось почти на 50%, на стационарном лечении (с COVID-19 и подозрением на него) — на 43%, соответственно, это сказалось на уровне потребления кислорода. Суточный расход стал меньше на 37%", — доложил Армен Бенян.