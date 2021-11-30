Свободный коечный фонд для больных COVID-19 в регионе составляет 42%

Свободный коечный фонд для больных COVID-19 в Самарской области сейчас составляет 42%. Это один из самых высоких показателей в стране, — доложил глава регионального минздрава Армен Бенян в ходе заседания оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Также, по словам Армена Беняна, система здравоохранения отмечает уменьшение на 18% числа пациентов, находящихся на амбулаторном лечении. Сейчас это 15551 человек с подтвержденным коронавирусом. В области большой запас лекарств всех групп для лечения амбулаторных пациентов с COVID-19 и подозрением на него, дистрибуция в медицинские учреждения производится по плану.
"Дефицита лекарственных препаратов для амбулаторных пациентов в области нет", — подчеркнул министр здравоохранения региона Армен Бенян. "В целом динамика основных показателей, помимо количества пациентов на амбулаторном лечении, также демонстрирует пятинедельное снижение по сравнению с пиковыми значениями, зарегистрированными перед началом нерабочих дней. Общее количество пациентов на амбулаторном лечении с подтвержденным COVID-19 уменьшилось почти на 50%, на стационарном лечении (с COVID-19 и подозрением на него) — на 43%, соответственно, это сказалось на уровне потребления кислорода. Суточный расход стал меньше на 37%", — доложил Армен Бенян.
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно