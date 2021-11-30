Площадь Куйбышева украсят семь новогодних елок

В Самаре на площади Куйбышева ведется установка елочного комплекса, сообщает пресс-служба городской мэрии. В настоящее время специалисты монтируют медиагирлянды и вешают разноцветные шары.

Главным украшением площади стала 25-метровая елка, рядом с ней расположены две новогодние красавицы по 11 метров и четыре по семь метров.

Елки украсят более 6,5 тыс. игрушек-шаров разных цветов и медиагирлянды, на которых будет транслироваться новогодний контент.