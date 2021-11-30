В регионе 16 муниципалитетов оказались не готовы к отопительному сезону

16 муниципальных образований Самарской области не получили паспорта готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг., сообщает Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Соответствующую оценку Ростехнадзор проводил с 11 октября по 15 ноября. Всего оценке подлежали 49 муниципальных образований, из них акты и паспорта готовности получили 33 муниципалитета (67,3%). В ведомстве замечают, что год назад без паспортов остались девять муниципалитетов.

"Основными причинами неполучения паспортов готовности к отопительному периоду стали: наличие не выполненных в срок предписаний Управления, существенно влияющих на надежность работы в отопительный сезон; не проведение режимно-наладочных испытаний на тепловых сетях и оценки готовности теплоснабжающих организаций и другие нарушения", — уточняют в Ростехнадзоре.

Муниципальные образования, не получившие паспорта готовности, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду и устранить выявленные нарушения.