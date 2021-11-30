В "РКС-Самара" назвали адреса домов, где жители часто засоряют канализацию

Канализация — это не труба для любых отходов, однако многие самарцы используют ее как мусоропровод в собственной квартире. Результат — частые засоры системы водоотведения в доме и на улице. В унитаз и раковину несознательные граждане бросают все: маски, влажные салфетки, средства гигиены и контрацепции, наполнители кошачьих лотков, продукты.

Им кажется, что все смоется окончательно и бесповоротно. Но нерастворимый мусор возвращается назад: он скапливается в трубе, образуется пробка, и стоки начинают выходить обратно в квартиру или выливаются на улице из колодцев, создавая сильный дискомфорт всем.

В этом году бригады цеха эксплуатации канализации "РКС-Самара" выезжали на такие аварии почти 4500 раз: прочищали трубы, вынимали из колодцев кучи мусора из тряпок, жира, продуктов и салфеток.

Адреса, где за 10 месяцев 2021 года жители забивали канализацию чаще всего:

Ново-Садовая, 168 — 19 засоров;

Егорова, 12 — 17 засоров;

3 просека, 150 — 16 засоров;

Севастопольская, 28 — 16 засоров;

Республиканская, 60 — 16 засоров;

Белорусская, 103 — 15 засоров;

2-й Безымянный, 5 — 15 засоров;

Физкультурная, 5 — 14 засоров;

Ст.Разина, 17 — 12 засоров;

Стара-Загора, 139 — 12 засоров.

Жить в таких "засоренных" домах очень неудобно: ведь не работает слив, стоки стоят в раковине и ванне, часто отключают воду, а на улице разливается зловонная лужа. Продать квартиру с "дурнопахнущей" славой не так легко. Чтобы не портить жизнь ни себе, ни другим, жителям необходимо понять: унитаз и раковина — не мусорная корзина, пользоваться канализацией нужно по правилам.