В "РКС-Самара" назвали адреса домов, где жители часто засоряют канализацию

Канализация — это не труба для любых отходов, однако многие самарцы используют ее как мусоропровод в собственной квартире. Результат — частые засоры системы водоотведения в доме и на улице. В унитаз и раковину несознательные граждане бросают все: маски, влажные салфетки, средства гигиены и контрацепции, наполнители кошачьих лотков, продукты.
Им кажется, что все смоется окончательно и бесповоротно. Но нерастворимый мусор возвращается назад: он скапливается в трубе, образуется пробка, и стоки начинают выходить обратно в квартиру или выливаются на улице из колодцев, создавая сильный дискомфорт всем.
В этом году бригады цеха эксплуатации канализации "РКС-Самара" выезжали на такие аварии почти 4500 раз: прочищали трубы, вынимали из колодцев кучи мусора из тряпок, жира, продуктов и салфеток.
Адреса, где за 10 месяцев 2021 года жители забивали канализацию чаще всего:
Ново-Садовая, 168 — 19 засоров;
Егорова, 12 — 17 засоров;
3 просека, 150 — 16 засоров;
Севастопольская, 28 — 16 засоров;
Республиканская, 60 — 16 засоров;
Белорусская, 103 — 15 засоров;
2-й Безымянный, 5 — 15 засоров;
Физкультурная, 5 — 14 засоров;
Ст.Разина, 17 — 12 засоров;
Стара-Загора, 139 — 12 засоров.
Жить в таких "засоренных" домах очень неудобно: ведь не работает слив, стоки стоят в раковине и ванне, часто отключают воду, а на улице разливается зловонная лужа. Продать квартиру с "дурнопахнущей" славой не так легко. Чтобы не портить жизнь ни себе, ни другим, жителям необходимо понять: унитаз и раковина — не мусорная корзина, пользоваться канализацией нужно по правилам.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается