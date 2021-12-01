Паром до Рождествено могут лишить причала

За право использовать акваторию причала и организовать грузовую переправу Самара - Рождествено борется Андрей Патраков, который занимался этими перевозками до 2019 года.

Бизнесмен уже не первый год пытается обязать Отдел водных ресурсов по Самарской области возобновить аукцион на право использования участка акватории в районе ул. Лейтенанта Шмидта для организации паромной переправы. Год назад он выиграл дело в Железнодорожном районном суде, но в мае снова получил отказ в предоставлении водного объекта и открыл спор в арбитражном суде.

Комментируя ситуацию корреспонденту Волга Ньюс, Андрей Патраков сообщил, что ранее, в навигацию 2015 года, совместно с ООО "Самарское речное пассажирское предприятие" (СРПП) занимался организацией пассажирских и грузовых перевозок на линии Самара - Рождествено. На линии работало два грузовых парома, которые эксплуатировались СРПП и "Волгашиптранс", где Андрей Патраков на тот момент был директором.

"Акватория для размещения причала грузовой переправы по правому берегу Волги предоставлялась нами как водопользователями, акватория по левому берегу — ООО "СРПП". В сложившейся ситуации в выигрыше оказались жители села Рождествено, так как вдвое увеличилось количество грузовых рейсов и исчезли очереди на берегу. В то же время ООО "СРПП" получило значительное снижение финансового результата по году. Мы же сумели организовать перевозки таким образом, что даже при наличии парома, взятого в аренду, смогли получить неплохие экономические результаты", - рассказал Андрей Патраков.

"В навигацию 2016 года, - продолжает бизнесмен, - руководство СРПП настойчиво предложило нам передать "нашу" акваторию в пользование им. Плата за указанное водопользование долго согласовывалась, но в конечном итоге устроила и их, и нас".

В 2019 году "Волгошиптрансу" предложили взять в аренду паром "Окский-35", принадлежащий СРПП. К тому времени, вспоминает Андрей Патраков, на переправе значительно снизилась прибыль, существовали некоторые сложности с предъявлением судна и инфраструктуры Речному Регистру, имелись и трудности с кадрами.

"В процессе работы нам удалось решить указанные проблемы и повысить эффективность данного бизнеса, однако, несмотря на это, ООО "СРПП" приняло решение продать паром "Окский-35", - комментирует Андрей Патраков.

В дальнейшем со сменой руководства СРПП долгосрочные договоренности были забыты и сотрудничество сошло на нет. "В прошлом году наши оппоненты пытались распространять слухи в целях представить ситуацию перед пользователями грузовой переправы таким образом, будто бы мы потребовали заоблачно увеличить тарифы на пользование акваторией, из-за чего перспектива работы переправы оказалась под угрозой. Вместе с тем у нас имеются документальные материалы, опровергающие эти измышления", - считает Андрей Патраков.

Учредители "Волгошиптранса" приняли решение самостоятельно организовать грузовую переправу, которая в меньшей степени зависела бы от внешних факторов. "Кроме того, было ясно, что паром "Окский-35" требует для работы пристани с экипажем и оборудованием дорогостоящего технического и эксплуатационного обслуживания, что в комплексе сильно снижает экономическую составляющую. Необходимо было найти судно с грузовой аппарелью — своего рода большим мостиком, который кладется непосредственно на берег и не требует наличия дорогой в содержании инфраструктуры. Другим моментом стала необходимость поиска и оформления акватории на левом берегу р. Волга в пределах г. Самары, которая бы позволяла подход судна и его разгрузку как с технической, так и правовой точек зрения (акватория на правом берегу, напомню, имелась). В этих целях был проведен поиск свободных акваторий, которые бы отвечали указанным выше требованиям", - объясняет Андрей Патраков.

По его словам, СРПП размещает свой остановочный понтон в районе Октябрьского спуска, не имея разрешительной документации. "Позднее представители предприятия пояснили, что это стало следствием кадастровой ошибки, из-за которой оформленный ими участок акватории сместился и фактически находится в другом месте", - прокомментировал Андрей Патраков. По факту самовольного занятия водного объекта он обратился с заявлением в полицию.

В Отделе водных ресурсов по Самарской области объяснили, что Андрею Патракову отказывают в проведении аукциона "по причине эксплуатации запрашиваемого в пользование участка акватории ООО "СРПП". "Решение о проведении аукциона будет принято отделом по итогам судебного разбирательства", - добавили в ведомстве.

По словам руководителя ООО "СРПП" Ивана Квасюка, у бизнесмена нет ни понтона, ни парома. "Андрей Валерьевич Патраков хочет за копейки получить акваторию и сдать ее в аренду задорого. Я смотрел его документы и уверен, что ничего у него не получится. Мы не допустим его к перевозкам", - заявил Иван Квасюк.