Росатом и Самарская область проведут цифровую трансформацию региона

Между правительством Самарской области и Госкорпорацией "Росатом" подписано соглашение о сотрудничестве в области цифровизации. Соглашение сроком до 2024 года подписали директор по цифровизации Росатома Екатерина Солнцева и первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

В рамках сотрудничества предполагается объединение потенциала Росатома как высокотехнологичной корпорации, а также Самарской области как региона с развитым кадровым, промышленным и научно-образовательным потенциалом для обеспечения цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы.

Стороны будут осуществлять совместную разработку и внедрение цифровых решений, повышающих качество государственных услуг, деловой активности и уровня жизни населения Самарской области. Также будет осуществляться совместная работа по развитию цифровых технологий Росатома.

Приоритетным направлением сотрудничества станет внедрение цифровых решений для улучшения городской среды, включая системы управления, имитационного и информационного моделирования. Здесь работа может быть организована, в том числе, в проектах с применением геоинформационных технологий, в рамках создания информационных моделей зданий и сооружений, экомониторинга и экологического моделирования.

Отдельным направлением станет внедрение цифровых технологий в социальную сферу самарского региона, включая здравоохранение и образовательную систему.

Наряду с этим стороны будут совместно развивать новые производственные технологии, в частности, робототехнику, искусственный интеллект, работу с большими данными, виртуальную и дополненную реальность. В числе перспективных направлений — цифровая энергетика, цифровые технологии безопасности и управления рисками, а также производительность и охрана труда.

Важным направлением работы станет сотрудничество в области импортозамещения инженерного программного обеспечения на предприятиях Самарской области.

Ожидается, что на территории Самарской области будут реализованы новые инвестиционные проекты цифровой направленности, поскольку сотрудничество с Росатомом позволит региону привлечь дополнительные инвестиции в рамках реализации региональных компонентов Национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

У Росатома и Самарской области уже есть опыт успешного сотрудничества в цифровой сфере: с 2018 года в регионе реализуются совместные проекты "Умный город" и "Умное здравоохранение" с использованием решений госкорпорации.

Активное внедрение технологий "Умного города" идет в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске — муниципалитеты вошли в список пилотных городов проекта "Умный город" Минстроя России. Кроме того, госкорпорация сотрудничает с предприятиями Самарской области в рамках своей основной деятельности, к примеру, Сызранский завод "Тяжмаш" участвует в проектах по строительству АЭС в России и за рубежом.

"Росатом обладает комплексом импортонезависимых цифровых решений, которые могут успешно использоваться в самарском регионе для развития городских и муниципальных сервисов и расширения инструментов обратной связи от населения. Вместе с тем, Самарская область — это регион с развитой высокотехнологичной промышленностью, где наши цифровые разработки могут успешно применяться и развиваться. Объединение потенциалов в рамках двустороннего соглашения придаст кумулятивный эффект цифровизации региона и промышленности в целом", — отметила Екатерина Солнцева.

"Самарская область — территория с высокой концентрацией научного, образовательного, инновационного и производственно-технического потенциала. Соглашение с Госкорпорацией "Росатом" — это новый этап конструктивного сотрудничества нашего региона с одним из лидеров российской экономики. Документ открывает широкий спектр возможностей для внедрения в Самарской области передовых технологий Росатома в сфере цифровой экономики, бережливого производства и эффективного управления. Уверен, подписание соглашения с госкорпорацией обеспечит новый этап в научном и экономическом развитии Самарской области", — подчеркнул Виктор Кудряшов.