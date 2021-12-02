Росатом и Самарская область проведут цифровую трансформацию региона

Между правительством Самарской области и Госкорпорацией "Росатом" подписано соглашение о сотрудничестве в области цифровизации. Соглашение сроком до 2024 года подписали директор по цифровизации Росатома Екатерина Солнцева и первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.
В рамках сотрудничества предполагается объединение потенциала Росатома как высокотехнологичной корпорации, а также Самарской области как региона с развитым кадровым, промышленным и научно-образовательным потенциалом для обеспечения цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы.
Стороны будут осуществлять совместную разработку и внедрение цифровых решений, повышающих качество государственных услуг, деловой активности и уровня жизни населения Самарской области. Также будет осуществляться совместная работа по развитию цифровых технологий Росатома.
Приоритетным направлением сотрудничества станет внедрение цифровых решений для улучшения городской среды, включая системы управления, имитационного и информационного моделирования. Здесь работа может быть организована, в том числе, в проектах с применением геоинформационных технологий, в рамках создания информационных моделей зданий и сооружений, экомониторинга и экологического моделирования.
Отдельным направлением станет внедрение цифровых технологий в социальную сферу самарского региона, включая здравоохранение и образовательную систему.
Наряду с этим стороны будут совместно развивать новые производственные технологии, в частности, робототехнику, искусственный интеллект, работу с большими данными, виртуальную и дополненную реальность. В числе перспективных направлений — цифровая энергетика, цифровые технологии безопасности и управления рисками, а также производительность и охрана труда.
Важным направлением работы станет сотрудничество в области импортозамещения инженерного программного обеспечения на предприятиях Самарской области.
Ожидается, что на территории Самарской области будут реализованы новые инвестиционные проекты цифровой направленности, поскольку сотрудничество с Росатомом позволит региону привлечь дополнительные инвестиции в рамках реализации региональных компонентов Национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".
У Росатома и Самарской области уже есть опыт успешного сотрудничества в цифровой сфере: с 2018 года в регионе реализуются совместные проекты "Умный город" и "Умное здравоохранение" с использованием решений госкорпорации.
Активное внедрение технологий "Умного города" идет в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске — муниципалитеты вошли в список пилотных городов проекта "Умный город" Минстроя России. Кроме того, госкорпорация сотрудничает с предприятиями Самарской области в рамках своей основной деятельности, к примеру, Сызранский завод "Тяжмаш" участвует в проектах по строительству АЭС в России и за рубежом.
"Росатом обладает комплексом импортонезависимых цифровых решений, которые могут успешно использоваться в самарском регионе для развития городских и муниципальных сервисов и расширения инструментов обратной связи от населения. Вместе с тем, Самарская область — это регион с развитой высокотехнологичной промышленностью, где наши цифровые разработки могут успешно применяться и развиваться. Объединение потенциалов в рамках двустороннего соглашения придаст кумулятивный эффект цифровизации региона и промышленности в целом", — отметила Екатерина Солнцева.
"Самарская область — территория с высокой концентрацией научного, образовательного, инновационного и производственно-технического потенциала. Соглашение с Госкорпорацией "Росатом" — это новый этап конструктивного сотрудничества нашего региона с одним из лидеров российской экономики. Документ открывает широкий спектр возможностей для внедрения в Самарской области передовых технологий Росатома в сфере цифровой экономики, бережливого производства и эффективного управления. Уверен, подписание соглашения с госкорпорацией обеспечит новый этап в научном и экономическом развитии Самарской области", — подчеркнул Виктор Кудряшов.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.