В ноябре 2021 ВСК выплатила свыше 38 миллионов рублей своим клиентам в результате несчастных случаев

Суммарный объем компенсаций, выплаченных Страховым Домом ВСК своим клиентам по полисам страхования от несчастных случаев, за последний осенний месяц составил более 38 млн рублей. Средняя сумма выплат в результате травм, болезней, получения инвалидности и прочих происшествий составляет около 325 тыс.
Большая часть несчастных случаев в ноябре была зафиксирована в первую неделю месяца — 44% происшествий. А в период с 22 по 30 число, несмотря на заморозки и гололед, россияне, наоборот, почти не болели.
Большинство происшествий (38%) связаны с бытовыми травмами — падениями, ушибами, переломами. Почти 10% страховых случаев в ноябре относятся к COVID-19.
Около 4% клиентов ВСК в ноябре получили травмы в результате активного отдыха и занятий спортом.
"На осенне-зимний период традиционно приходится пик обращений от наших клиентов в связи с несчастными случаями. Такая статистика обусловлена множеством факторов — сезонный всплеск респираторных инфекций, травмы из-за гололеда и т. д. Причем последствия даже самых "привычных" происшествий — переломов, ушибов — могут быть самыми серьезными. Так, не менее 61% ЧП приводят к временной потере трудоспособности, поэтому страховой полис является эффективным инструментом защиты от финансовых рисков. Суммы компенсации по полисам НС будет достаточно, чтобы оплатить дорогостоящие медикаменты, консультацию врача в частной клинике или просто использовать в качестве финансовой подушки безопасности на время нахождения на больничном", — отметил Владимир Антипов, руководитель центра урегулирования претензий Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.