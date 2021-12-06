Самарцам рекомендуют сделать запас холодной воды из-за работ на водоводе

В Самаре сразу три новых водовода диаметром 1000 мм подключат к действующим сетям холодного водоснабжения при реконструкции ул. Ново-Садовой.

Планируется, что работы будут производиться с утра 8 декабря до вечера 10 декабря 2021 года.

Технические условия участка таковы, что холодное водоснабжение на время работ отключаться не будет, но возможно понижение давления в жилых домах в границах улиц Антонова-Овсеенко — Карбышева — М.Тореза — Мяги — Революционная — Московское шоссе — Гаражная.

Жителям рекомендуется сделать запас воды.