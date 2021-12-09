Свыше 15 тысяч жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани досрочно оплатили тепловую энергию до конца года и автоматически стали участниками акции "В Новый год — без долгов!". По результатам розыгрыша призов 500 счастливчикам будут зачислены на лицевые счета по 1 000 рублей.
Напомним, что до 31 декабря 2021 года клиенты Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" из числа физических лиц имеют возможность выгодно оплатить счета за тепло и горячую воду. Розыгрыш призов будет проведен среди тех горожан, кто до конца года погасит имеющуюся задолженность, если она есть, а также в полном объеме оплатит квитанции за ноябрь и декабрь.
"Данная акция проводится ежегодно с 2015 года. За это время мы уже вручили подарки свыше 1200 жителям Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани. В этом году мы удвоили призовой фонд, соответственно и шанс выиграть энергетический кэшбэк у каждого из наших клиентов значительно возрос. Принимайте участие в акции и проверьте свою удачу!" — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
Подведение итогов состоится в феврале 2022 года. Подробнее об акции "В Новый год — без долгов!" можно узнать на официальном сайте энергокомпании samara.esplus.ru.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается