Сурков реанимировал планы по жилой застройке за моллом LETOUT

ООО "Специализированный застройщик "Ракита", аффилированное девелоперу Виктору Суркову, заявило на общественные слушания по многоэтажной застройке за аутлет-моллом LETOUT (ранее ТРК "Московский").

О планах жилой застройки в этом районе стало известно в 2014 году. Тогда ООО "Виктор и Ко Мегакомплекс на Московском" получило разрешение на планировку территории в границах Ракитовского и Московского шоссе, дороги к военному городку, дачного массива в Кировском районе Самары. Площадь участка, предоставленного для проектирования, составила 90,27 гектара.

В 2018 г. власти Самары отменили разрешение на планировку по инициативе компании.

На общественные обсуждения вынесено предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования участка площадью 7 гектаров. Проектом предусмотрена одна парковка на две квартиры.

Слушания проходят с 9 по 30 декабря.