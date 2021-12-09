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Строительство Строительство и недвижимость

Сурков реанимировал планы по жилой застройке за моллом LETOUT

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Специализированный застройщик "Ракита", аффилированное девелоперу Виктору Суркову, заявило на общественные слушания по многоэтажной застройке за аутлет-моллом LETOUT (ранее ТРК "Московский").

О планах жилой застройки в этом районе стало известно в 2014 году. Тогда ООО "Виктор и Ко Мегакомплекс на Московском" получило разрешение на планировку территории в границах Ракитовского и Московского шоссе, дороги к военному городку, дачного массива в Кировском районе Самары. Площадь участка, предоставленного для проектирования, составила 90,27 гектара.

В 2018 г. власти Самары отменили разрешение на планировку по инициативе компании.

На общественные обсуждения вынесено предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования участка площадью 7 гектаров. Проектом предусмотрена одна парковка на две квартиры.

Слушания проходят с 9 по 30 декабря.

ООО "Специализированный застройщик "Ракита" (ранее она была подконтрольна ООО ПСК "Волга" и Сергею Рейнюку). Основано в сентябре 2015 года. С 2019 г., по данным ИАС Seldon.Basis, собственником компании является ООО  Специализированный застройщик "Сервисно-строительная компания", аффилированное девелоперской группе "Виктор и Ко" Виктора Суркова. Уставный капитал - 75 млн рублей. В прошлом году компания получила чистый убыток в 645 тыс. рублей.

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А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?

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Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?

John Nameless 22 октября 2021 14:36 Самарская компания сорвала строительство космического локатора в Московской области

позорище то какое ёкэлэмэнэ

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