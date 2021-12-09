Сурков реанимировал планы по жилой застройке за моллом LETOUT

ООО "Специализированный застройщик "Ракита", аффилированное девелоперу Виктору Суркову, заявило на общественные слушания по многоэтажной застройке за аутлет-моллом LETOUT (ранее ТРК "Московский").
О планах жилой застройки в этом районе стало известно в 2014 году. Тогда ООО "Виктор и Ко Мегакомплекс на Московском" получило разрешение на планировку территории в границах Ракитовского и Московского шоссе, дороги к военному городку, дачного массива в Кировском районе Самары. Площадь участка, предоставленного для проектирования, составила 90,27 гектара.
В 2018 г. власти Самары отменили разрешение на планировку по инициативе компании.
На общественные обсуждения вынесено предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования участка площадью 7 гектаров. Проектом предусмотрена одна парковка на две квартиры.
Слушания проходят с 9 по 30 декабря.
ООО "Специализированный застройщик "Ракита" (ранее она была подконтрольна ООО ПСК "Волга" и Сергею Рейнюку). Основано в сентябре 2015 года. С 2019 г., по данным ИАС Seldon.Basis, собственником компании является ООО Специализированный застройщик "Сервисно-строительная компания", аффилированное девелоперской группе "Виктор и Ко" Виктора Суркова. Уставный капитал - 75 млн рублей. В прошлом году компания получила чистый убыток в 645 тыс. рублей.