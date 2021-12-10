Учащийся лицея №1 будет представлять Россию на World Innovative Science Project Olympiad

С 10 по 18 декабря в дистанционном формате пройдет Международный инновационный конкурс научных проектов (World Innovative Science Project Olympiad (WISPO) учрежденный Индонезийским научным обществом (ISS).

Молодые исследователи из разных стран мира, таких как Россия, США, Австралия, Бразилия, Южная Африка, Китай, ОАЭ, Великобритания, Сербия, Словакия, Турция, Индонезия, Малайзия представят свои исследовательские проекты в следующих научных категориях:

— Наука и математика (математика, физика, биология (науки о жизни), химия и т. д.);

— Инженерное дело и технологии (гражданская инженерия, биомедицина, робототехника, компьютерные науки, искусственный интеллект и т. д.);

— Науки о природе (климат, науки об атмосфере, экология, химия окружающей среды, науки о земле и т. д.);

— Энергетика (возобновляемые источники энергии и т. д.).

Почетное право представлять нашу страну на этом престижном молодежном конкурсе получил лауреат программы "Шаг в будущее", учащийся 10 класса самарского лицея № 1 "Спутник" Константин Гущин с проектом: "Новое комплексное соединение меди с трис (гидроксиметил) аминометаном".

"Константин Гущин прекрасно учится по всем предметам, участник регионального этапа Всероссийской Олимпиадой школьников по нескольким предметам; призер и победитель ряда научных конференцией Федерального уровня, участвует в реализации экологических проектов. Константин — человек разносторонний, интересующийся, активно принимающий участие в различных активностях (учебных, научных, творческих) Лицея. Мы гордимся успехами Константина. Приятно понимать, что система работы Лицея "Спутник" по выстраиванию взаимодействия в треугольнике "ученик — учитель — преподаватель вуза" с ведущими учеными самарских вузов, сотрудничество с НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" начинает давать свои результаты. Если мы даем возможность учащимся сотрудничать с учеными, который сейчас делают науку, мы способствуем усилению научно-технологического потенциала нашего региона, снижению оттока молодежи из Самарской области, помогая юным дарованиям развивать свой талант в вузах и на производствах своей губернии", — отметила заместитель директора по развитию Лицея № 1 "Спутник" Ольга Кулаева.

Напомним, с 8 по 11 ноября в Самаре на базе Лицея № 1 "Спутник" прошло Федерально-окружное соревнование молодых исследователей программы "Шаг в будущее" в Приволжском и Уральском федеральных округах. Соревнование состоялось при поддержке Фонда Президентских грантов, при организационной и информационной поддержке министерства образования и науки Самарской области, НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего", при поддержке Российского молодежного политехнического общества, ФГБОУ ВО "Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана", ФГБОУ ВО "Самарский государственный социально-педагогический университет" и других вузов Самарской области.

В соревновании приняли участие более 190 молодых исследователей из Самарской, Волгоградской, Кировской, Курганской, Московской, Оренбургской, Саратовской, Свердловской, Тюменской, Удмуртской, Ульяновской, Челябинской областей и Республики Татарстан.

Высокие результаты представителей Самарской области на олимпиадах и конкурсах Министерства просвещения РФ, а также на образовательных и научных состязаниях международного уровня — результат планомерной и эффективной работы областного Правительства в сфере образования, реализуемой по принципу комплексного подхода, когда обеспечено детальное взаимодействие между педагогическим и родительским сообществами для решения вопросов в сфере образования и воспитания детей. Всесторонняя поддержка системы образования, в том числе создание благоприятных условий и социальных лифтов для одаренных детей и молодых специалистов — часть стратегии лидерства Самарской области, созданной по инициативе губернатора Дмитрия Азарова на основе предложений, озвученных жителями региона. Глава региона неоднократно подчеркивал, что будущее нашего региона во многом формируется системой образования, поэтому важно не только обеспечить качественное школьное образование, но также предоставить возможность для всестороннего развития детей.