В пятницу, 10 декабря, на базе троллейбусного депо МП Самара "Трамвайно-троллейбусное управление" в троллейбусах "Адмирал" было установлено 66 валидаторов — терминалов, предназначенных для бесконтактной оплаты проезда.
"В 2019 г. нами были опробованы различные способы оплаты проезда. По пилотному проекту наиболее востребованными себя показали именно валидаторы. Такие аппараты для Самары — не в новинку. Терминалы бесконтактной оплаты мы начали устанавливать еще в 2019 г.: сначала их установили на трамваях № 5, в прошлом году оснастили 20 и 22 маршруты. Полагаем, что и на троллейбусном маршруте такие аппараты — необходимость", — рассказал заместитель руководителя департамента транспорта администрации Самары Юрий Тапилин.
Как показывает статистика, в транспортных средствах с валидаторами большая часть платежей проходит именно через терминалы самостоятельной оплаты.
"Бесконтактная оплата, прежде всего, в интересах горожан — это очень удобно. Не нужно дожидаться кондуктора — пассажир заходит в салон, прикладывает карту или гаджет, забирает чек и спокойно продолжает свой путь. Сейчас валидаторы мы установили в троллейбусах, которые работают по маршруту № 4, но в дальнейшем эта работа будет продолжена. Следующие на очереди — трамваи под идущие по маршруту № 20к и 21, а также троллейбусы № 13, но это уже в планах на следующий год", — пояснил директор МП Самара "Трамвайно-троллейбусное управление" Михаил Ефремов.
Стоит отметить, что наличие терминала оплаты не отменяет работу кондуктора в салоне.
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.