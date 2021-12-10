В пятницу, 10 декабря, на базе троллейбусного депо МП Самара "Трамвайно-троллейбусное управление" в троллейбусах "Адмирал" было установлено 66 валидаторов — терминалов, предназначенных для бесконтактной оплаты проезда.

"В 2019 г. нами были опробованы различные способы оплаты проезда. По пилотному проекту наиболее востребованными себя показали именно валидаторы. Такие аппараты для Самары — не в новинку. Терминалы бесконтактной оплаты мы начали устанавливать еще в 2019 г.: сначала их установили на трамваях № 5, в прошлом году оснастили 20 и 22 маршруты. Полагаем, что и на троллейбусном маршруте такие аппараты — необходимость", — рассказал заместитель руководителя департамента транспорта администрации Самары Юрий Тапилин.

Как показывает статистика, в транспортных средствах с валидаторами большая часть платежей проходит именно через терминалы самостоятельной оплаты.

"Бесконтактная оплата, прежде всего, в интересах горожан — это очень удобно. Не нужно дожидаться кондуктора — пассажир заходит в салон, прикладывает карту или гаджет, забирает чек и спокойно продолжает свой путь. Сейчас валидаторы мы установили в троллейбусах, которые работают по маршруту № 4, но в дальнейшем эта работа будет продолжена. Следующие на очереди — трамваи под идущие по маршруту № 20к и 21, а также троллейбусы № 13, но это уже в планах на следующий год", — пояснил директор МП Самара "Трамвайно-троллейбусное управление" Михаил Ефремов.

Стоит отметить, что наличие терминала оплаты не отменяет работу кондуктора в салоне.