Врачам, работающим в "красной зоне", посвящается: на благотворительном вечере в Женеве представили макет самарской ракеты

На минувшей неделе в Женеве прошел российский благотворительный вечер для руководителей дипломатических представительств, сотрудников ООН и международных организаций. Вырученные на нем средства будут направлены на поддержку врачей из "красных зон". Одним из лотов стал макет "Союза" — ракеты-носителя, которую собирают на самарском РКЦ "Прогресс" и которая является одним из символов региона.

Лот достался заместителю генерального секретаря Всемирной метеорологической организации Елене Манаенковой. Тема космоса ей близка — в 1993 г. она защитила степень кандидата физико-математических наук со специализацией в областях метеорологии, климатологии, спутниковой метеорологии и дистанционного зондирования со спутников.

"Я 16 лет проработала в этой области, а в 1995 г. была награждена медалью "Королёв" Российской академии космонавтики "за выдающийся вклад в развитие российских метеорологических спутниковых программ и методов дистанционного зондирования Земли", — объяснила Елена Манаенкова свое внимание именно к этому лоту.

Благотворительный вечер был организован в поддержку врачей из "красной зоны" фондом "Мир и гармония". Мероприятие посетил в том числе генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

На вырученные на аукционе средства фонд реализует гуманитарный проект, направленный на содействие контактам между российскими и швейцарскими медицинскими работниками, находящимися на переднем крае противодействия коронавирусу. В рамках проекта 12 российских медиков посетят Швейцарию, где встретятся со своими коллегами. В свою очередь, в России побывают 12 швейцарских медицинских работников.