Врачам, работающим в "красной зоне", посвящается: на благотворительном вечере в Женеве представили макет самарской ракеты

На минувшей неделе в Женеве прошел российский благотворительный вечер для руководителей дипломатических представительств, сотрудников ООН и международных организаций. Вырученные на нем средства будут направлены на поддержку врачей из "красных зон". Одним из лотов стал макет "Союза" — ракеты-носителя, которую собирают на самарском РКЦ "Прогресс" и которая является одним из символов региона.
Лот достался заместителю генерального секретаря Всемирной метеорологической организации Елене Манаенковой. Тема космоса ей близка — в 1993 г. она защитила степень кандидата физико-математических наук со специализацией в областях метеорологии, климатологии, спутниковой метеорологии и дистанционного зондирования со спутников.
"Я 16 лет проработала в этой области, а в 1995 г. была награждена медалью "Королёв" Российской академии космонавтики "за выдающийся вклад в развитие российских метеорологических спутниковых программ и методов дистанционного зондирования Земли", — объяснила Елена Манаенкова свое внимание именно к этому лоту.
Благотворительный вечер был организован в поддержку врачей из "красной зоны" фондом "Мир и гармония". Мероприятие посетил в том числе генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
На вырученные на аукционе средства фонд реализует гуманитарный проект, направленный на содействие контактам между российскими и швейцарскими медицинскими работниками, находящимися на переднем крае противодействия коронавирусу. В рамках проекта 12 российских медиков посетят Швейцарию, где встретятся со своими коллегами. В свою очередь, в России побывают 12 швейцарских медицинских работников.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!