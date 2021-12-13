Прокуратура начала проверку из-за прорыва трубы в Железнодорожном районе Самары

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В Железнодорожном районе Самары ночью с 12 на 13 декабря произошла коммунальная авария в районе дома № 29а на пр. Карла Маркса, сообщает прокуратура Самарской области.